"Ливерпуль" разгромил "Ман Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал на своём поле «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

Все забитые мячи в этом матче «Ливерпуль» провёл ещё в первом тайме. Голы на свой счёт записали Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен и Садио Мане. Результативными передачами отметились Робертро Фирмино, Джеймс Милнер и Салах.

Ответный матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проведут в Манчестере на стадионе «Этихад» 10 апреля.