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"Ливерпуль" разгромил "Ман Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

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23:43 Ср, 4 Апрель 2018 Телеграф
championat.com

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В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал на своём поле «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

Все забитые мячи в этом матче «Ливерпуль» провёл ещё в первом тайме. Голы на свой счёт записали Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен и Садио Мане. Результативными передачами отметились Робертро Фирмино, Джеймс Милнер и Салах.

Ответный матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проведут в Манчестере на стадионе «Этихад» 10 апреля.

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