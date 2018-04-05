"Я не понимаю, что случилось": Де Брюйне - о матче с "Ливерпулем"

Первый четвертьфинальный поединок в английской паре соперников проходил на Энфилде и хозяева сумели трижды забить еще в первом тайме, в последствии закончив матч разгромной победой.

"Я не понимаю, что случилось. Мы хорошо начали, но они сделали то, что у них получается лучше всего, забив три гола при четырех моментах. Во втором тайме мы были лучше, но так и не смогли забить", — приводит слова бельгийца официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится в следующий вторник, 10 апреля.