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"Я не понимаю, что случилось": Де Брюйне - о матче с "Ливерпулем"

Кевин Де Брюйне
13:05 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне поделился мнением о матче Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Первый четвертьфинальный поединок в английской паре соперников проходил на Энфилде и хозяева сумели трижды забить еще в первом тайме, в последствии закончив матч разгромной победой.

"Я не понимаю, что случилось. Мы хорошо начали, но они сделали то, что у них получается лучше всего, забив три гола при четырех моментах. Во втором тайме мы были лучше, но так и не смогли забить", — приводит слова бельгийца официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится в следующий вторник, 10 апреля.

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