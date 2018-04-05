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Экс-наставник сборной Хорватии может возглавить "Баварию"

Нико Ковач
16:22 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Руководство "Баварии" активно занимается поисками нового наставника команды.

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Нико Ковач является главным претендентом на назначение на пост наставника мюнхенской «Баварии» по окончании нынешнего сезона, утверждает Sport Bild.

По информации издания, руководство мюнхенцев обратило внимание на Ковача после неудачной попытки пригласить бывшего наставника дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля. Хорватский специалист хорошо знаком со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, с которым они вместе выступали за клуб с 2001 по 2003 год. Более того, в контракте Ковача с «Айнтрахтом» прописана опция выкупа в случае предложения мюнхенцев.

Нынешний главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес покинет свой пост по окончании сезона.

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