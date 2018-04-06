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Генинсон объяснил, почему не пошел на выборы президента УПЛ

Владимир Генинсон
11:05 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Владимир Генинсон считает, что это бессмысленно.

Напомним, что действующий президент УПЛ Владимир Генинсон решил не баллотироваться на новый срок.

"Не вижу смысла выдвигать свою кандидатуру на выборах, пока два титана пытаются делить футбол", - сказал Генинсон в интервью журналистам проекта FootballHub‏.

Отметим, что единственным кандидатом на пост главы Украинской Премьер-Лиги зарегистрирован швейцарский юрист Томас Гримм, ранее возглавлявший швейцарскую футбольную лигу. Чтобы выборы состоялись, нужно чтобы кандидат получил 3/4 голосов, тоесть претендент должен получить поддержку 8 клубов.

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Новости спорта, Владимир Генинсон, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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