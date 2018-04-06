5 игроков "Арсенала" попали в сборную недели Лиги Европы

Вчера состоялись четыре поединка в рамках четвертьфиналов Лиги Европы. В Команду недели попали представители каждой из четырех команд, которые одержали победы. Атлетико, РБ Лейпциг и Лацио представляют по два футболиста, в то время как от Арсенала представителей целых пять.

Символическая сборная недели:

Гулач (Лейпциг) – Бельерин (Арсенал), Годин (Атлетико), Мустафи (Арсенал), Хуанфран (Атлетико) – Форсберг (Лейпциг), Лукас (Лацио), Рємси (Арсенал), Лулич (Лацио) – Ляказетт, Озил (оба - Арсенал)