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5 игроков "Арсенала" попали в сборную недели Лиги Европы

ФК Арсенал (Лондон)
20:42 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Определены лучшие игроки первых матче четвертьфиналов Лиги Европы.

Вчера состоялись четыре поединка в рамках четвертьфиналов Лиги Европы. В Команду недели попали представители каждой из четырех команд, которые одержали победы. Атлетико, РБ Лейпциг и Лацио представляют по два футболиста, в то время как от Арсенала представителей целых пять.

Символическая сборная недели:

Гулач (Лейпциг) – Бельерин (Арсенал), Годин (Атлетико), Мустафи (Арсенал), Хуанфран (Атлетико) – Форсберг (Лейпциг), Лукас (Лацио), Рємси (Арсенал), Лулич (Лацио) – Ляказетт, Озил (оба - Арсенал)

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