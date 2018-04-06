Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Полузащитник лондонского "Арсенала" Аарон Рэмси, который сделал дубль в ворота московского ЦСКА (4:1), по итогам голосования признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Как сообщает официальный сайт УЕФА, за него проголосовало 70% болельщиков.

Вторым в голосовании стал Антуан Гризманн ("Атлетико", гол в ворота "Спортинга"), набравший 17% голосов. На третьем и четвёртом местах оказались Тимо Вернер ("РБ Лейпциг", гол в ворота "Марселя") и Сенад Лулич ("Лацио", гол в ворота "Ред Булл Зальцбург") с 7% голосов.