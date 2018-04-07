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Хаби Алонсо: "Ливерпуль" показал, что способен обыграть любую команду

Хаби Алонсо
00:37 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Хаби Алонсо рассказал о шансах "Ливерпуля" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Экс-игрок «Ливерпуля» Хаби Алонсо поделился мнением о противостоянии своей бывшей команды с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче подопечные Юргена Клоппа победили со счётом 3:0.

«Ливерпуль» показал, что способен обыграть любую команду. На «Энфилде» была захватывающая атмосфера. Первый тайм был невероятным, им удалось трижды забить «Сити». Но работа ещё не сделана. «Ливерпулю» предстоит провести 90 минут на стадионе «Манчестер Сити», и я уверен, что команда Гвардиолы станет лучше. Будет нелегко», – цитирует Алонсо Goal.

Ответный поединок состоится 10 апреля.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Ливерпуль, Футбол, Хаби Алонсо.
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