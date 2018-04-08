Гладкий обошел Шевченко (Видео)

В 26-м туре Премьер-лиги Черноморец обыграл Олимпик 3:1, а Гладкий отметился в этой встрече дублем.

Для Александра это были 83-й и 84-й голы в чемпионате Украины. Таким образом, Гладкий обошел в списке лучших бомбардиров чемпионата экс-форварда Динамо Андрея Шевченко.

Среди действующих футболистов больше Гладкого в чемпионате Украины забивали только Андрей Ярмоленко (99 мячей) и Евгений Селезнев (111).

В нынешнем сезоне на счету Гладкого 3 гола в УПЛ. В следующем туре у Александра будет возможность улучшить этот показатель в матче против Зирки.