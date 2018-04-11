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"Ливерпуль" не оставил шансов "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал ЛЧ

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Манчестер Сити - Ливерпуль
04:29 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Ливерпуль снова обыграл Манчестер Сити и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые с 2008 года.

«Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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Уже на второй минуте Габриэл Жезус вывел «горожан» вперёд. В концовке первого тайма Лерой Cане забил второй гол, но судья не засчитал его из-за офсайда.

Во втором тайме красным удалось перевернуть ход встречи и выйти вперёд — отличились Мохамед Салах и Роберто Фирмино. «Сити» не сумел уйти от поражения.

Отметим, что во время матча был удален тренер хозяев Хосеп Гвардиола. 

Ливерпуль вышел в полуфинал Лиги чемпионов (не путать с Кубком чемпионов) в третий раз в своей истории и впервые с сезона-2007/08.

Ранее «Ливерпуль» выходил в полуфинал в сезонах-2004/05, 2006/07, 2007/08.

Манчестер Сити Англия – Ливерпуль Англия 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 2 Габриэл Жезус, 1:1 – 56 Салах, 1:2 – 77 Фирмино.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Фернандиньо, Сильва (Агуэро, 66), де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва (Гюндоган, 74), Сане, Габриэл Жезус.

Ливерпуль – Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд (Клайн, 81), ван Дейк, Фирмино (Клаван, 81), Окслейд-Чемберлен, Салах (Ингз, 89), Вейналдум, Мане, Милнер.

Предупреждения: Эдерсон (14), Мане (14), Александер-Арнолд (29), Бернарду Силва (30), Фирмино (35), ван Дейк (65).

Первый матч: 0:3.

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