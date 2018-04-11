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Легендарный Пеле не поедет в Россию на ЧМ-2018

Пеле
11:31 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Бразилец Пеле не приедет на чемпионат мира из-за проблем со здоровьем.

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле не сможет посетить матчи чемпионата мира – 2018, который пройдёт в России, из-за проблем со здоровьем, сообщает Goal.

По информации издания, затяжные проблемы со здоровьем не позволят Пеле отправиться в Россию летом. Ранее из-за повреждения спины легендарный футболист пропустил несколько мероприятий, на который планировал присутствовать. Тем не менее ожидается, что 77-летний Пеле будет выступать в роли эксперта на бразильском телевидении и комментировать результаты матчей чемпионата мира – 2018.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира – в 1958, 1962 и 1970 годах.

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Новости спорта, Пеле, Сборная Бразилии, Футбол, ЧМ-2018.
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