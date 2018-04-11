"Реал" - "Ювентус": стартовые составы
Новости спорта: Сегодня, 10 апреля, состоится ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ювентус".
Незадолго до начала матча стали известны стартовые составы команд.
Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос, Иско - Бэйл, Роналду
Запасные: Касилья, Бензема, Эрнандес, Васкес, Льоренте,Асенсио, Ковачич
Ювентус: Буффон - Де Шильо, Бенатья, Кьеллини, Алекс Сандро - Хедира, Пьянич, Матюиди - Дуглас Коста, Игуаин, Манджукич
Запасные: Щесны, Куадрадо, Маркизио, Асамоа, Ругани, Лихтштайнер, Стураро