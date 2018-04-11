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"Реал" - "Ювентус": стартовые составы

"Реал" - "Ювентус": игроки гостей осматривают поле накануне матча
21:12 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Сегодня, 10 апреля, состоится ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ювентус".

Незадолго до начала матча стали известны стартовые составы команд.

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос, Иско - Бэйл, Роналду

Запасные: Касилья, Бензема, Эрнандес, Васкес, Льоренте,Асенсио, Ковачич

Ювентус: Буффон - Де Шильо, Бенатья, Кьеллини, Алекс Сандро - Хедира, Пьянич, Матюиди - Дуглас Коста, Игуаин, Манджукич

Запасные: Щесны, Куадрадо, Маркизио, Асамоа, Ругани, Лихтштайнер, Стураро

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