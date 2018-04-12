Фонсека рассказал о кадровой ситуации в "Шахтере" перед матчем с "Динамо"

На сегодняшней тренировке "горняков" присутствовали все игроки, сообщает Sport Arena.

В частности, к тренировкам в общей группе вернулся хавбек Шахтера Марлос.

"У нас нет особых кадровых проблем. Мы рассчитываем на всех игроков, которыми обладаем", – сказал наставник Шахтера Паулу Фонсека.

Как известно, Бернард покинул расположение "горняков" после матча с Ромой.

Богдан Бутко и Тарас Степаненко, которые вернулись в общую группу в начале недели, не имеют проблем и готовы помочь команде.