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Фонсека рассказал о кадровой ситуации в "Шахтере" перед матчем с "Динамо"
21:41 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Матч 27 тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу, 14 апреля.

На сегодняшней тренировке "горняков" присутствовали все игроки, сообщает Sport Arena.

В частности, к тренировкам в общей группе вернулся хавбек Шахтера Марлос.

"У нас нет особых кадровых проблем. Мы рассчитываем на всех игроков, которыми обладаем", – сказал наставник Шахтера Паулу Фонсека.

Как известно, Бернард покинул расположение "горняков" после матча с Ромой.

Богдан Бутко и Тарас Степаненко, которые вернулись в общую группу в начале недели, не имеют проблем и готовы помочь команде.

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