"Бавария" определилась с новым наставником

Мюнхенская «Бавария» определилась с кандидатом, который сменит 72-летнего Юппа Хайнкеса на посту главного тренера команды по завершении текущего сезона.

Новым наставником «Баварии» станет 46-летний хорватский специалист Нико Ковач, ныне тренирующий «Айнтрахт». Ранее Ковач возглавлял молодежную и взрослую сборные Хорватии, а также был помощником главного тренера «Зальцбурга».

В бытность игроком Ковач выступал за «Баварию» с 2001-го по 2003-й годы. С мюнхенским клубом Нико выиграл чемпионат Германии, Межконтинентальный кубок и стал финалистом Кубка УЕФА.