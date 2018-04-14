Леоненко - о матче "Шахтер" - "Динамо"

Экс-нападающий "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал игру молодых футболистов столичного клуба.

"Динамо» сделало себе скидку, мол, у них играет молодежь. Как будто мы в этом виноваты. Хотя, эта молодежь, как мы видим, особо так и не играет, и ничего не показывает. Но в Лиге Европы более-менее нормально дошли", – сказал Леоненко.

Центральный поединок 27-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» – «Динамо» состоится 14 апреля в 17:00 на ОСК «Металлист» в Харькове.