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Леоненко - о матче "Шахтер" - "Динамо"

Виктор Леоненко
23:48 Сб, 14 Апрель 2018 Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Специалист не согласен с преобладающим мнением о молодых игроках киевского клуба

Экс-нападающий "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал игру молодых футболистов столичного клуба.

"Динамо» сделало себе скидку, мол, у них играет молодежь. Как будто мы в этом виноваты. Хотя, эта молодежь, как мы видим, особо так и не играет, и ничего не показывает. Но в Лиге Европы более-менее нормально дошли", – сказал Леоненко.

Центральный поединок 27-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» – «Динамо» состоится 14 апреля в 17:00 на ОСК «Металлист» в Харькове.

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Новости спорта, Виктор Леоненко, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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