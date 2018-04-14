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Экс-защитник "Динамо" перешел в "Андерлехт"

Евгений Макаренко
20:10 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Украинский экс-защитник "Кортрейка" подписал 4-летний контракт с клубом из Брюсселя.

Украинский защитник Евгений Макаренко продолжит карьеру в бельгийском «Андерлехте». С 26-летним игроком подписан контракт сроком на четыре года, но играть за новый клуб украинец сможет уже в начале следующего сезона.

«Я сразу согласился на предложение о переходе. Я уверен в этом проекте. «Андерлехт» – крупнейший клуб Бельгии»,- сказал Макаренко.

Интерес к Макаренко также проявляли две команды из топ-5 немецкой Бундеслиги.

«Я хочу выразить благодарность Сергею Серебренникову, агенту Евгения, за помощь в проведении этого трансфера», – сказал спортивный директор «Андерлехта» Люк Девро.

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Новости спорта, Евгений Макаренко, Новости футбола, ФК Андерлехт, ФК Кортрейк, Футбол.
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