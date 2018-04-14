Экс-защитник "Динамо" перешел в "Андерлехт"

Украинский защитник Евгений Макаренко продолжит карьеру в бельгийском «Андерлехте». С 26-летним игроком подписан контракт сроком на четыре года, но играть за новый клуб украинец сможет уже в начале следующего сезона.

«Я сразу согласился на предложение о переходе. Я уверен в этом проекте. «Андерлехт» – крупнейший клуб Бельгии»,- сказал Макаренко.

Интерес к Макаренко также проявляли две команды из топ-5 немецкой Бундеслиги.

«Я хочу выразить благодарность Сергею Серебренникову, агенту Евгения, за помощь в проведении этого трансфера», – сказал спортивный директор «Андерлехта» Люк Девро.