Боатенг прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ

В пятницу, 13-го апреля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов.

"Самый сложный соперник из всех, даже несмотря на то что в полуфинале Лиги чемпионов не может быть простых. Но тот, кто хочет победить в турнире, обязан обыгрывать любую команду", — цитирует Боатенга официальный сайт мюнхенцев.

Бавария сыграет в полуфинале против Реала. Первый матч состоится в Мюнхене 25-го апреля. Ответная встреча пройдет в Мадриде 1-го мая.