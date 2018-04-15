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"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити": обзор матча АПЛ (Видео)

Тоттенхэм — Манчестер Сити
12:47 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Смотреть обзор матча английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити".

Команда Хосепа Гвардиолы еще на шаг приблизилась к чемпионству благодаря победе над "шпорами" (3:1).

Тоттенхэм — Манчестер Сити 1:3

Голы: Эриксен, 42 — Габриэль Жезус, 22, Гюндоган, 25 (с пенальти), Р. Стерлинг, 72

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис — Дайер, Дембеле (Моура, 73) — Эриксен, Алли (Сиссоко, 84), Ламела (Сон Хын Мин, 64) — Кейн

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Компани, Ляпорт, Делф — Гюндоган, Де Брюйне (Туре, 89), Д. Силва — Р. Стерлинг, Габриэль Жезус (Б. Силва, 76), Сане (Отаменди, 64)

Предупреждения: Льорис, Дэвис, Дембеле — Де Брюйне, Габриэль Жезус, Компани, Делф

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Тоттенхэм – Манчестер Сити, ФК Манчестер Сити, ФК Тоттенхэм.
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