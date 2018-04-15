Тьяго Силва выразил полное доверие Унаи Эмери

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва заявил, что хочет видеть наставника Унаи Эмери во главе французской команды в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» намерено уволить испанского специалиста по окончании сезона.

«Да, я действительно хочу, чтобы Эмери остался в „ПСЖ“, я его капитан. Мы оба честно выполняем свою работу. Он всегда доверяет мне, мы доверяем тренерскому штабу.

Что касается Неймара, я говорил с ним. Ещё не знаю, когда он вернётся. Пока думаю, что мы продолжим выступать за „ПСЖ“ вместе», — передаёт слова Силвы L'Equipe.