Тьяго Силва выразил полное доверие Унаи Эмери
Новости спорта: Капитан парижского клуба хочет, чтобы Унаи Эмери остался.
Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва заявил, что хочет видеть наставника Унаи Эмери во главе французской команды в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» намерено уволить испанского специалиста по окончании сезона.
«Да, я действительно хочу, чтобы Эмери остался в „ПСЖ“, я его капитан. Мы оба честно выполняем свою работу. Он всегда доверяет мне, мы доверяем тренерскому штабу.
Что касается Неймара, я говорил с ним. Ещё не знаю, когда он вернётся. Пока думаю, что мы продолжим выступать за „ПСЖ“ вместе», — передаёт слова Силвы L'Equipe.