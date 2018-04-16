Лидер "Тоттенхэма": "Ман Сити" - потрясающая и талантливая команда

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли поделился мыслями об игре «Манчестер Сити», который накануне выиграл чемпионат Англии.

«Сити» — потрясающая и талантливая команда, выигравшая очень много матчей. У них можно многому научиться. Они очень быстро двигают мяч, отлично перемещаются по всему полю.

Все в «Тоттенхэме» хотят продолжать прогрессировать. Это был сложный год, многие команды Премьер-лиги стали сильнее, здесь никогда не бывает легко. Нам надо продолжать борьбу», — цитирует Алли Sky Sports.