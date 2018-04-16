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Лидер "Тоттенхэма": "Ман Сити" - потрясающая и талантливая команда

Деле Алли
20:17 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Один из лидеров "Тоттенхэма" Деле Алли поделился мнением относительно чемпионства "Манчестер Сити".

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли поделился мыслями об игре «Манчестер Сити», который накануне выиграл чемпионат Англии.

«Сити» — потрясающая и талантливая команда, выигравшая очень много матчей. У них можно многому научиться. Они очень быстро двигают мяч, отлично перемещаются по всему полю.

Все в «Тоттенхэме» хотят продолжать прогрессировать. Это был сложный год, многие команды Премьер-лиги стали сильнее, здесь никогда не бывает легко. Нам надо продолжать борьбу», — цитирует Алли Sky Sports.

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Новости спорта, АПЛ, Деле Алли, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, ФК Тоттенхэм, Футбол.
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