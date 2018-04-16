Греческий "Панатинаикос" могут понизить в классе

"Панатинаикосу" в понедельник был нанесен потенциально нокаутирующий удар, поскольку на клуб были наложены новые трехочковые штрафы, которые могут поставить клуб на грань вылета.

20-кратные чемпионы Греции по-прежнему должны деньги бывшим игрокам Майклу Эссьену, Себастьяну Лето и Хосе Точе, что грозит забить последний гвоздь в гроб "зеленых". В понедельник Федерация футбола Греции (EPO) наказала "Панатинаикос" трехочковым вычетом за каждого игрока, а это означает, что клуб потеряет в общей сложности девять очков в турнирной таблице Суперлиги.

Согласно Регламенту, если клуб получает три отдельных вычета очков в течение одного сезона, то он будет немедленно понижен в классе. Штраф в девять очков будет применен в течение трех рабочих дней (до четверга), но "Панатинаикос" должен до следующей пятницы (27 апреля) либо погасить долги, либо найти компромисс с заинтересованными сторонами. Если "Панатинаикос" не сможет устранить претензии до 27 апреля, то команда будет понижена из Суперлиги.

Наряду с этими новыми проблемами с задолженностями, продолжается юридическая тяжба с Йенсом Веммером. "Панатинаикос" был также оштрафован на три очка, но в пятницу заплатил немецкому игроку 480 тысячам евро, чтобы получить очки назад. В целом, "Клеверные" должны заплатить, по крайней мере, двум из четырех игроков, чтобы избежать вылета.

Тем не менее, у болельщиков "Панатинаикоса" появился проблеск надежды. В сообщениях, появляющихся в греческих СМИ, клуб выплатит полностью долги 20 тысяч евро Хосе Тоше и 50 тысяч Себастьяну Лето. А Майклу Эссьену будет предложена часть в размере 50 тысяч из общего долга в 256 000 евро.

"Панатинаикос" опубликовал следующее заявление по этому поводу: "Панатинаикос" был проинформирован о решении, принятом Арбитражным трибуналом EPO в связи с задолженностью перед Лето, Эссьеном и Точе. Клуб немедленно погасит долги, чтобы избежать понижения".