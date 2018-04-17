"Это было худшее дерби": экс-тренер сборной Украины о матче "Шахтер" - "Динамо"
Новости спорта: Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал матч Шахтер – Динамо (0:1).
"На мой взгляд, это был, пожалуй, худший очный матч Шахтера и Динамо за последние, наверное, лет пять. Да, на поле были эмоции, накал страстей, борьба. А вот в плане исполнительского мастерства соперники себя не проявили.
Конечно, большой плюс этого поединка в том, что Динамо удалось сохранить интригу в чемпионате. Хотя и эти три очка отыграть подопечным Александра Хацкевича будет непросто, поскольку даже победа еще в одном очном противостоянии (если Шахтер и Динамо больше нигде не оступятся) не гарантирует победы в чемпионате. В горняков намного лучше разница мячей.
Разочаровал Марлос. Остальные, на мой взгляд, сыграли примерно на своем уровне. Пятова мы не берем, так как у него особой работы хоть и не было, этот вратарь играет на достаточно высоком уровне. В нем сомнений нет", – цитирует Буряка Команда №1.