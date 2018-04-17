"Барселона" намерена усилить состав игроком "Севильи"
Новости спорта: Защитник "Севильи" Клеман Ленгле может пополнить состав "Барселоны" летом.
Французский защитник очень ярко проявил себя в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, выдав несколько великолепных поединков, в том числе и ответный четвертьфинальный матч с Баварией.
Как сообщает испанская газета Sport, Ленгле привлек внимание Барселоны, которая находится в поисках центрального защитника.
По информации издания, трансфер игрока может обойтись каталонцам в 45 млн евро. Примечательно, что в январе 2017 года Клеман перебрался в Севилью из Нанси за вдесятеро меньшую сумму – 4,5 мн евро.
В текущем розыгрыше Примеры Ленгле записал на свой счет 3 гола в 30 поединках.