"Барселона" намерена усилить состав игроком "Севильи"

Французский защитник очень ярко проявил себя в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, выдав несколько великолепных поединков, в том числе и ответный четвертьфинальный матч с Баварией.

Как сообщает испанская газета Sport, Ленгле привлек внимание Барселоны, которая находится в поисках центрального защитника.

По информации издания, трансфер игрока может обойтись каталонцам в 45 млн евро. Примечательно, что в январе 2017 года Клеман перебрался в Севилью из Нанси за вдесятеро меньшую сумму – 4,5 мн евро.

В текущем розыгрыше Примеры Ленгле записал на свой счет 3 гола в 30 поединках.