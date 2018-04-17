Ковач вернет в "Баварию" воспитанника клуба, который феерит в АПЛ
Новости спорта: Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан может пополнить состав мюнхенской "Баварии".
Как стало известно ранее, летом Баварию возглавит нынешний наставник Айнтрахта Нико Ковач.
Вместе с тем по окончании сезона хавбек Ливерпуля Эмре Джан станет свободным агентом. Оба этих обстоятльства могут привести игрока в стан немецкого клуба.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Ковач попросит боссов Баварии подписать Джана, за которого "ротен" предстоит побороться с Ювентусом и мадридским Реалом.
Недавно Джан получил травму, которая может оставить его вне игры до конца нынешнего сезона.