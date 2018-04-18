Лидер "Ман Сити" - о победе в ЛЧ: Это наш следующий шаг

В нынешнем сезоне Манчестер Сити вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Кевин де Брюйне верит, что в следующем сезоне "горожанам" под силу выиграть данный турнир.

"Мы хотим выиграть Лигу чемпионов – это наш следующий шаг. В текущем сезоне Сити пробился не так далеко, как хотел бы, но у нас были хорошие матчи, показывающие, что команда может добиться чего-то большего", — приводи слова де Брюйне Mirror.

"Ман Сити стал сильнее и в дальнейшем мы будем стараться прогрессировать", — сказал бельгиец.