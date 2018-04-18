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Вратарь "Барселоны" установил рекорд Примеры

Марк-Андре тер Штеген
19:19 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Ранее "Барселона" сыграла вничью в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:2).

После этого матча беспроигрышная серия каталонцев в чемпионатах Испании составляет уже 40 матчей. Голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген установил рекорд Примеры, не проиграв в 33 встречах подряд со старта сезона.

Немец превзошёл достижения Арконады, Селайеты, Олайсолы, Перико Алонсо и Лопеса Уфарте.

Напомним, неделей ранее "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов, уступив "Роме", а 21 апреля сыграет в финале Кубка Испании с "Севильей".

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