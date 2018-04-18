Вратарь "Барселоны" установил рекорд Примеры

После этого матча беспроигрышная серия каталонцев в чемпионатах Испании составляет уже 40 матчей. Голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген установил рекорд Примеры, не проиграв в 33 встречах подряд со старта сезона.

Немец превзошёл достижения Арконады, Селайеты, Олайсолы, Перико Алонсо и Лопеса Уфарте.

Напомним, неделей ранее "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов, уступив "Роме", а 21 апреля сыграет в финале Кубка Испании с "Севильей".