Вратарь "Барселоны" установил рекорд Примеры
Новости спорта: Ранее "Барселона" сыграла вничью в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:2).
После этого матча беспроигрышная серия каталонцев в чемпионатах Испании составляет уже 40 матчей. Голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген установил рекорд Примеры, не проиграв в 33 встречах подряд со старта сезона.
Немец превзошёл достижения Арконады, Селайеты, Олайсолы, Перико Алонсо и Лопеса Уфарте.
Напомним, неделей ранее "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов, уступив "Роме", а 21 апреля сыграет в финале Кубка Испании с "Севильей".