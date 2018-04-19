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ЧМ-2018: повторы с помощью VAR будут показывать болельщикам на экранах

VAR
14:47 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Видео повторы будут показывать зрителям на экранах лишь после решения спорного эпизода.

Во время матчей чемпионата мира—2018 в России повторные эпизоды, которые будут просматриваться с помощью системы VAR видеоассистентами, будут показывать болельщикам на стадионе на больших экранах, сообщает Daily Mail.

Ранее во встречах, когда использовалась система VAR, только видеорефери мог видеть повтор спорного эпизода, в то время как зрители на трибунах находились в ожидании.

Но повтор будет показываться на экранах лишь после того, как будет вынесено решение, чтобы болельщики не смогли оказать на судью давление. При этом болельщикам судья будет объяснять, почему было принято такое решение.

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Новости спорта, VAR, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2018.
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