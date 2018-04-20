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"В Питере - пить": Милевский в клубе поздравил бывшую команду с выходом в финал Кубка (Видео)

Артем Милевский
09:43 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Артем Милевский продолжает гулять на вечеринках, однако не забывая о футболе

Всем известно, что Артем Милевский является заядлым тусовщиком. И вот вновь экс-игрок "Динамо" выбрался на вечеринку, однако не забыл поздравить свою бывшую команду - Тосно. Именно футболисты из Питера вышли в финал Кубка России, обыграв московский "Спартак" в серии пенальти.

 

Bratva udachi v Volgograde @fctosno ,vi krutie

Публикация от timi1010 (@timi1010)

В комментариях болельщики шутят над Артемом: "Владимирович , узнаю", "Милю из "Динамо" можно забрать, а вот "Динамо" из Мили - никогда" - пишут фанаты в комментариях.

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Новости спорта, Артем Милевский, Кубок России, Новости футбола, ФК Тосно, Футбол.
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