"В Питере - пить": Милевский в клубе поздравил бывшую команду с выходом в финал Кубка (Видео)

Всем известно, что Артем Милевский является заядлым тусовщиком. И вот вновь экс-игрок "Динамо" выбрался на вечеринку, однако не забыл поздравить свою бывшую команду - Тосно. Именно футболисты из Питера вышли в финал Кубка России, обыграв московский "Спартак" в серии пенальти.

В комментариях болельщики шутят над Артемом: "Владимирович , узнаю", "Милю из "Динамо" можно забрать, а вот "Динамо" из Мили - никогда" - пишут фанаты в комментариях.