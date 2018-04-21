Игрок "Реала" Себальос близок к переходу в клуб АПЛ

Опорного хавбека Реала Дани Себальоса хотят видеть на Энфилде в составе полуфиналиста Лиги Чемпионов, сообщает The Mirror.

По информации британского издания, 21-летний испанский хавбек находится в шаге от подписания соглашения с мерсисайдцами. Ливерпулю уже удалось договориться о потенциальном сотрудничестве с самим игроком. Теперь англичанам остается только согласовать цену трансфера с Реалом.

Предполагается, что руководство "сливочных" не станет создавать дополнительные барьеры на пути отхода Дані Себальоса из команды, потому что экс-футболисту Бетиса не удалось в течение года стать близким к основе исполнителем.