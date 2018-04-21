Лужный прокомментировал новость об уходе Арсена Венгера

- Как вы восприняли информацию о том, что Арсен Венгер уходит из «Арсенала»?

– Нормально. Всему свое время. Все футбольные болельщики должны его поблагодарить за то, что он сделал такую прекрасную команду. Его должны поблагодарить болельщики, тем более английские. Нужно поставить ему памятник на стадионе.

- Как думаете, кто станет новым тренером?

– Там не нужно думать, там уже давно все придумали. Там уже все давным давно знают, кто будет главным тренером.

За полгода было известно, что Венгер уйдет. И он уже поставил человека на свое место.