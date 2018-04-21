Лужный прокомментировал новость об уходе Арсена Венгера
Новости спорта: Экс-игрок "Арсенала", а ныне тренер "Динамо" прокомментировал уход Арсена Венгера.
- Как вы восприняли информацию о том, что Арсен Венгер уходит из «Арсенала»?
– Нормально. Всему свое время. Все футбольные болельщики должны его поблагодарить за то, что он сделал такую прекрасную команду. Его должны поблагодарить болельщики, тем более английские. Нужно поставить ему памятник на стадионе.
- Как думаете, кто станет новым тренером?
– Там не нужно думать, там уже давно все придумали. Там уже все давным давно знают, кто будет главным тренером.
За полгода было известно, что Венгер уйдет. И он уже поставил человека на свое место.