"Реал" готов заплатить "Манчестер Сити" € 280 млн за 2 игроков

Как утверждает Manchester Evening News, в список целей "сливочных" попали несколько футболистов "Манчестер Сити", среди которых полузащитники Кевин Де Брёйне и Лерой Зане, за которых мадридцы готовы заплатить £ 175 млн (€ 200 млн) и £ 70 млн (€ 80 млн) соответственно. Также "Реал" следит за хавбеком Рахимом Стерлингом и защитником Джоном Стоунсом, однако их приобретение летом маловероятно. Тем не менее "Сити" не намерен расставаться со своими лидерами и, как ожидается, ответит мадридскому клубу отказом.

В нынешнем сезоне 26-летний Де Брёйне отметился 8 голами в 34 матчах английской Премьер-лиги, а 22-летний Зане забил 9 голов в 28 встречах лиги.