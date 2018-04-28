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"Ливерпулю" придется выложить €50 млн за 20-летнего хавбека

Федерико Кьеза
15:48 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Итальянская «Фиорентина» готова продать Кьезу «Ливерпулю» за € 50 млн.

«Фиорентина» готова продать «Ливерпулю» полузащитника Федерико Кьезу не меньше чем за € 50 млн, сообщает Corriere dello Sport.

Нынешнее соглашение между 20-летним хавбеком и «Фиорентиной» действует до лета 2022 года. Нынешняя зарплата итальянца составляет около € 2 млн в год.

Кьеза выступал за юношескую команду «Фиорентины» с 2007 года. В основу флорентийского клуба итальянец был приглашён в 2016 году. В этом сезоне хавбек провёл 32 матча за клуб, забил шесть голов и отметился тремя результативными передачами.

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Новости спорта, АПЛ, Федерико Кьеза, ФК Ливерпуль, ФК Фиорентина.
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