"Ливерпулю" придется выложить €50 млн за 20-летнего хавбека

«Фиорентина» готова продать «Ливерпулю» полузащитника Федерико Кьезу не меньше чем за € 50 млн, сообщает Corriere dello Sport.

Нынешнее соглашение между 20-летним хавбеком и «Фиорентиной» действует до лета 2022 года. Нынешняя зарплата итальянца составляет около € 2 млн в год.

Кьеза выступал за юношескую команду «Фиорентины» с 2007 года. В основу флорентийского клуба итальянец был приглашён в 2016 году. В этом сезоне хавбек провёл 32 матча за клуб, забил шесть голов и отметился тремя результативными передачами.