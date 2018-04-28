Шевченко и Кличко снялись в ролике к финалу Лиги чемпионов

В ролике представлены достопримечательные места Киева — памятник Богдану Хмельницкому, речной вокзал, а также НСК Олимпийский, где и будет сыгран финал Лиги чемпионов.

На прошлой неделе Кличко и Шевченко презентовали кубок Лиги чемпионов в Киеве, после чего трофей побывал в других городах Украины — Херсоне, Мариуполе, Днепре.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая. В нем встретятся победители пар Ливерпуль — Рома (первый матч 5:2) и Бавария — Реал (первый матч 1:2).