Футбол. Украинец Безус отметился дублем в Бельгии

Украинский полузащитник бельгийского клуба Сентр-Трюйден Роман Безус оформил дубль в матче против Остенде.

Украинец начал матч со старта и первый гол забил на 62-й минуте поединка, когда счет был 1:1.

Второй взятие ворот Безусом произошло в дополнительное время.

Сентр-Труйден обыграл Остенде со счетом 4:1.

Безус провел 25 матчей за Сентр-Трюйден в нынешнем сезоне, забив пять голов и совершив четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Роман Безус попал в сборную тура чемпионата Бельгии.