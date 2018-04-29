Футбол. Украинец Безус отметился дублем в Бельгии
Новости спорта: Экс-форвард "Динамо" Роман Безус отметился забитыми голами в бельгийском чемпионате.
Украинский полузащитник бельгийского клуба Сентр-Трюйден Роман Безус оформил дубль в матче против Остенде.
Украинец начал матч со старта и первый гол забил на 62-й минуте поединка, когда счет был 1:1.
Второй взятие ворот Безусом произошло в дополнительное время.
Сентр-Труйден обыграл Остенде со счетом 4:1.
Безус провел 25 матчей за Сентр-Трюйден в нынешнем сезоне, забив пять голов и совершив четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Роман Безус попал в сборную тура чемпионата Бельгии.