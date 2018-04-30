«Лудогорец» стал чемпионом Болгарии в сезоне 2017/2018.

Команда из Разграда победила в национальном первенстве после того, как ближайший преследователь софийский ЦСКА уступил «Ботеву» (1:2), а «Лудогорец» стал недосягаемым для преследователей. Отрыв от второго места составляет 13 очков. Разградская команда стала чемпионом Болгарии в седьмой раз подряд.

Отметим, что в составе чемпиона Болгарии выступают украинский защитник Игорь Пластун, а также экс-защитник «Лудогорца» Рафаэль Форстер.

Напомним, что в текущем сезоне болгарский клуб вылетел на стадии 1/16 финала Лиги Европы, уступив «Милану».