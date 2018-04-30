Барселона хочет отправить Дембеле в аренду

Барселона планирует отдать в аренду французского вингера Усмана Дембеле в летнее траснферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Руководство каталонцев не хочет навсегда прощаться с футболистом, но намерено отдать его в аренду, чтобы тот набрал форму и получил больше игровой практики.

Дембеле перешел в Барселону из дортмундской Боруссии летом 2017 года за 145 миллионов евро (с учетом бонусов).

Контракт Дембеле с Барселоной истекает летом 2022 года.

В текущем розыгрыше Примеры Дембеле сыграл 14 матчей, забив 1 гол и отдав 6 голевых передач.