"Тоттенхэм" уверенно одолел "Уотфорд": видео голов
Новости спорта: В матче 36 тура английской Премьер-Лиги Тоттенхэм обыграл Уотфорд благодаря голам Алле и Кейна (2:0).
Тоттенхэм вышел вперед уже на 16 минуте, Эриксен воспользовался ошибкой вратаря и сбросил мяч на Алле, который без проблем открыл счет в матче. А в начале второго тайма Кейн удвоил преимущество шпор после передачи Триппьер.
Благодаря этой победе Тоттенхэм набрал 71 очко и расположился на 4 месте, Уотфорд с 38 пунктами опустился на 13 позицию, пропустив Борнмут вперед за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Чемпионат Англии 2017/18, 36 тур
Тоттенхэм – Уотфорд – 2:0
Голы: Алли, 16, Кейн, 48