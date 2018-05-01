"Тоттенхэм" уверенно одолел "Уотфорд": видео голов

Тоттенхэм вышел вперед уже на 16 минуте, Эриксен воспользовался ошибкой вратаря и сбросил мяч на Алле, который без проблем открыл счет в матче. А в начале второго тайма Кейн удвоил преимущество шпор после передачи Триппьер.

Благодаря этой победе Тоттенхэм набрал 71 очко и расположился на 4 месте, Уотфорд с 38 пунктами опустился на 13 позицию, пропустив Борнмут вперед за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат Англии 2017/18, 36 тур

Тоттенхэм – Уотфорд – 2:0

Голы: Алли, 16, Кейн, 48