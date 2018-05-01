"Челси" готов побороться за лидера "Манчестер Юнайтед"

По информации издания, боссы "синих" в летнее трансферное окно готовы потратить от 50 до 100 млн фунтов. Окончательный бюджет кампании зависит от того, на какую сумму лондонцы продадут игроков летом.

Если Марсьяль решит покинуть МЮ, то Челси готов его приютить на Стэмфорд Бридж. Ранее была информация, что Ювентус готов купить Марсьяля, но имеет серьезных конкурентов.

В сезоне 2017/18 Антони Марсьяль провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.