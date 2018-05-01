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"Челси" готов побороться за лидера "Манчестер Юнайтед"

Антони Марсьяль
17:18 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Лондонский Челси проявляет интерес к подписанию форварда Манчестер Юнайтед Антони Марсьяля.

По информации издания, боссы "синих" в летнее трансферное окно готовы потратить от 50 до 100 млн фунтов. Окончательный бюджет кампании зависит от того, на какую сумму лондонцы продадут игроков летом.

Если Марсьяль решит покинуть МЮ, то Челси готов его приютить на Стэмфорд Бридж. Ранее была информация, что Ювентус готов купить Марсьяля, но имеет серьезных конкурентов.

В сезоне 2017/18 Антони Марсьяль провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.

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Новости спорта, Антони Марсьяль, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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