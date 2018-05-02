Касильяс - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов

Вратарь Порту Икер Касильяс, который провел в мадридском Реале 17 лет, поздравил свою бывшую команду с выходом в финал Лиги чемпионов.

"Выход в финал Лиги чемпионов три раза подряд – это очень красиво. Продолжайте творить историю!", – написал Касильяс в своем Twitter.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов мадридцы встречались с Баварией. Первый матч, который проходил в Мюнхене, завершился победой Реала со счетом 2:1. В ответной встрече на Сантьяго Бернабеу команды сыграли вничью – 2:2.