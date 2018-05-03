Экс-игрок "Металлиста" и сборной Украины продолжит карьеру в США
Новости спорта: Экс-лидер "Металлиста" и "Днепра" продолжит свою карьеру в США.
37-летний полузащитник отныне будет защищать цвета Харрикейна. Эдмар станет не только игроком команды, а и послом в Восточной Европе, где будет искать украинские и российские таланты для американских колледжей и профессиональных команд с США, сообщает официальный сайт клуба Харрикейн.
Сам футболист прокоменитировал переход на своей странице в Instagram.
"Это новый этап моей жизни, рад, что еще могу заниматься тем, что люблю – играть в футбол и быть одним из управляющих команды в США", – сказал Эдмар.