Экс-игрок "Металлиста" и сборной Украины продолжит карьеру в США

37-летний полузащитник отныне будет защищать цвета Харрикейна. Эдмар станет не только игроком команды, а и послом в Восточной Европе, где будет искать украинские и российские таланты для американских колледжей и профессиональных команд с США, сообщает официальный сайт клуба Харрикейн.

Сам футболист прокоменитировал переход на своей странице в Instagram.

Публикация от Edmar De Lacerda (@ted_lacerda) 2 Май 2018 в 7:17 PDT

"Это новый этап моей жизни, рад, что еще могу заниматься тем, что люблю – играть в футбол и быть одним из управляющих команды в США", – сказал Эдмар.