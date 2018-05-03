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"Барселона" - "Реал": прогнозы букмекеров на центральный матч 36 тура Ла Лиги

Барселона - Реал
21:56 Чт, 3 Май 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Барселона в воскресенье, 6 мая, проведет встречу 36-го тура испанской Примеры, в котором примет дома мадридский Реал.

Букмекеры из компании William Hill на победу "блаугранас" принимают ставки с коэффициентом 1,7. Успех гостей оценивается в 4,0, а ничейный исход поединка – 4,33.

Контора bwin также считает команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи. Так, на триумф Барселоны принимаются ставки с коэффициентом 1,7. Вероятность ничейного исхода – 4,2, а победа "сливочных" – 4,1.

Напомним, что матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу Барселона – Реал Мадрид состоится 6 мая на стадионе Камп Ноу.

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