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Экс-одноклубник Сергея Реброва объявил о завершении карьеры футболиста

Гекдениз Карадениз
20:46 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз объявил о завершении игровой карьеры по окончании нынешнего сезона.

О решении 38-летний турецкий футболист сообщил на пресс-конференции.

«Иногда человек хочет что-то рассказать и объяснить, но не может подобрать нужные слова. Моей футбольной карьере 20 лет. Все эти годы меня очень поддерживала семья, и я благодарен им. 10 лет я играл за „Трабзонспор“, чем очень горжусь. Благодарю этот клуб и его болельщиков за поддержку.

10 очень хороших лет я провёл в Казани, и мы с «Рубином» добились больших успехов. Я с гордостью носил футболку «Рубина». Чувствую, что мой футбольный путь подходит к концу. У меня осталось здесь две игры. В Казани меня очень тепло приняли, и я всегда чувствовал себя как дома. Всегда говорил и буду говорить, что Казань — мой второй дом. Ближайшая игра с «Уфой» станет для меня последней домашней в «Рубине».

Пользуясь случаем, благодарю «Рубин» и болельщиков за поддержку. Благодарю всю российскую футбольную аудиторию, которая тоже хорошо ко мне относились. Благодарен всем партнерам и всем соперникам.

Не могу найти много слов и что-то рассказать. Это очень тяжелый момент. Не ожидал, что будет так тяжело. Отдельно благодарен Бердыеву и другим тренерам», — сказал Карадениз.

Карадениз является воспитанником «Трабзонспора». В турецком клубе он выступал с 1997 по 2008 год, после чего перешел в «Рубин». Гёкдениз является двукратным обладателем Кубка Турции, двукратными чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка России. Вместе со сборной Турции он завоевал бронзовые медали Евро-2008. В составе национальной команды провёл 50 матчей и забил шесть мячей.

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Новости спорта, Гекдениз Карадениз, Новости футбола, РФПЛ, ФК Рубин, Футбол.
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