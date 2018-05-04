"Шахтер" решил уволить тренера

По информации MatchDay.ua, причиной увольнения стало поражение Карпатам U-19 (1:3) в рамках молодежного чемпионата Украины.

После 22 туров Горняки отстают от лидера первенства Динамо на 6 очков, сыграв на один поединок больше.

Сергей Шищенко работал с Шахтером U-19 с января 2017 года. Под его руководством молодежная команда Горняков заняла 3-е место в группе юношеской Лиги чемпионов, пропустив в плей-офф Манчестер Сити и Наполи.

Прежде, чем возглавить дончан, 41-летний специалист работал с молодежными командами донецкого Металлурга и Стали, а также был главным тренером Буковины.