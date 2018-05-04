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"Шахтер" решил уволить тренера

Сергей Шищенко
10:48 Сегодня Телеграф
matchday.ua/

Новости спорта: Шахтер решил расстаться с главным тренером молодежной команды U-19 Сергеем Шищенко.

По информации MatchDay.ua, причиной увольнения стало поражение Карпатам U-19 (1:3) в рамках молодежного чемпионата Украины.

После 22 туров Горняки отстают от лидера первенства Динамо на 6 очков, сыграв на один поединок больше.

Сергей Шищенко работал с Шахтером U-19 с января 2017 года. Под его руководством молодежная команда Горняков заняла 3-е место в группе юношеской Лиги чемпионов, пропустив в плей-офф Манчестер Сити и Наполи.

Прежде, чем возглавить дончан, 41-летний специалист работал с молодежными командами донецкого Металлурга и Стали, а также был главным тренером Буковины.

 
 
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Новости спорта, Новости футбола, Сергей Шищенко, ФК Шахтер, Футбол.
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