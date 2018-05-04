Реал Мадрид – Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

Реал Мадрид и Ливерпуль сыграют самый важный в сезоне матч для обеих команд - 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский "сливочные" и "красные" встретятся в финале Лиги чемпионов.

За противостоянием будут следить болельщики со всего мира, а игроки точно отдадут на поле все, ради того, чтобы прикоснуться к заветному Кубку Лиги чемпионов.

Букмекерские конторы уже начали устанавливать коэффициенты на этот поединок. Так, букмекеры из bet365 отдают преимущество Реалу, принимая ставки на его победу с коэффициентом 2,20, а на триумф подопечных Юргена Клоппа - 3,00.