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Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль

Лига чемпионов
12:43 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Ответы на основные вопросы касательно киевского финала Лиги чемпионов вы найдете здесь.

Когда состоится финал?

Решающий матч состоится в субботу 26 мая и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Кто сыграет в финале?

В самом главном матче европейского клубного футбола между собой сойдутся действующий чемпион Реал и пятикратный обладатель трофея Ливерпуль. Номинальным хозяином поля в поединке будет мадридская команда.

В этом году финал принимает Киев!

Сильнейший клуб Европы определится на стадионе Олимпийский в столице Украины. Знаменитая арена была реконструирована перед Евро-2012 и приняла 5 матчей континентального первенства. Здесь же прошел и финал турнира, в котором сборная Испании разгромила итальянцев со счетом 4:0. Стадион вмещает 63 тысячи человек.

Могу ли я еще купить билеты?

Публичная продажа на UEFA.com стартовала в апреле. Было доступно 6700 билетов, а подача заявок происходила с 15 по 22 марта. Вскоре каждый из финалистов получит в свое распоряжение по 17 тысяч билетов.

Где я могу посмотреть финал?

Финальный поединок Лиги чемпионов 2017-2018 между Реалом и Ливерпулем покажут телеканалы Украина и Футбол.

Ежегодный Фестиваль чемпионов УЕФА

Событие пройдет с 24 по 27 мая в центре Киева. Вход свободный. В рамках фестиваля будут происходить различные мероприятия, посвященные финальному матчу. В частности, гостей ждет Турнир чемпионов УЕФА с участием целого ряда легенд Лиги чемпионов. Также в программе: фристайлеры, автограф-сессии, музыкальные группы, диджеи, галерея чемпионов УЕФА и фотосессия с трофеем.

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