Сборные Катара и Японии примут участие в Кубке Америки-2019

Этим приглашением КОНМЕБОЛ планирует повысить интерес к Кубку со всего мира, а также поспособствовать его развитию.

Изначально планировалось пригласить на Кубок Америки — 2019 сборные Франции, Италии, Испании и Португалии, но воплотить эту идею руководству южноамериканского футбола не удалось.

Кубок Америки в 2019 году пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля.