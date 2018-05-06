Чемпионат мира по хоккею 2018

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Барселона - Реал: где сегодня смотреть Эль Класико
11:16 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Сегодня каталонская Барселона примет мадридский Реал 6 мая на Камп Ноу в рамках 36 тура Ла Лиги.

6 мая состоится главный матч испанского футбола. В рамках 36-го тура чемпионата Испании "Барселона" на "Камп Ноу" будет принимать "Реал".

Начало встречи - в 21:45.

Прямая трансляция противостояния грандов испанского футбола в Украине будет доступна на телеканале "Футбол 2". В России Эль-Классико в прямом эфире будет транслировать "Матч ТВ".

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

Напомним, "Барселона" уже гарантировала себе чемпионский титул. В то же время "Реал" продолжает борьбу за серебряные награды Примеры. Мадридцы отстают от "Атлетико" на 4 очка, однако провели на один матч меньше.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Реал Мадрид, Футбол, Эль Класико.
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