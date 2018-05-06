Барселона - Реал: где сегодня смотреть Эль Класико

6 мая состоится главный матч испанского футбола. В рамках 36-го тура чемпионата Испании "Барселона" на "Камп Ноу" будет принимать "Реал".

Начало встречи - в 21:45.

Прямая трансляция противостояния грандов испанского футбола в Украине будет доступна на телеканале "Футбол 2". В России Эль-Классико в прямом эфире будет транслировать "Матч ТВ".

Напомним, "Барселона" уже гарантировала себе чемпионский титул. В то же время "Реал" продолжает борьбу за серебряные награды Примеры. Мадридцы отстают от "Атлетико" на 4 очка, однако провели на один матч меньше.