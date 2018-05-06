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Украинский тренер отказался возглавить сборную Латвии

Роман Григорчук
16:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Главный тренер "Габалы" Роман Григорчук отказался возглавить сборную Латвии, но все же покинет клуб из Азербайджана.

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук отказался возглавить сборную Латвии, но все же покинет клуб из Азербайджана.

Об этом рассказал президент латвийской федерации футбола Каспарс Горкшс.

«Я провел переговоры с Григорчуком, однако он отказался возглавить сборную Латвии, сославшись на то, что договорился с новым клубом.

Если украинский специалист не подпишет контракт с этим клубом, мы сможем вернуться к переговорам», — сказал Горшкс

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Новости спорта, Новости футбола, Роман Григорчук, Сборная Латвии, ФК Габала, Футбол.
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