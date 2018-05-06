Экс-игрок "Черкасского Днепра" забил невероятный гол через себя (Видео)

Бывший форвард «Таврии» и «Ворсклы» Александр Ковпак забил потрясающий и крайне важный мяч «Полтавы» в поединке против «Волыни».

В домашнем поединке команда Анатолия Бессмертного не могла забить вплоть до 86-й минуты, пока Ковпак не среагировал на отскок и не пробил через себя. Десятый гол нападающего в сезоне взорвал трибуны и принес победу своей команде:

Три очка в матче с «Волынью» вплотную приблизили «Полтаву» к Премьер-лиге. За два тура до окончания сезона команда Бессмертного идет на первом месте в турнирной таблице и, как минимум, будет принимать участие в переходных матчах с командой УПЛ.