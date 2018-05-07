Телеканалы "Футбол" подадут жалобу на "Зарю" за сравнение с Геббельсом

Об этом сообщил в эфире передачи «Великий футбол» директор телеканалов Александр Денисов.

Жаловаться каналы намерены в Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ и в Комитет этики и честной игры.

Вчера главный тренер Зари Юрий Вернидуб резко высказался в адрес телеканалов Футбол 1 и 2. По его словам, каналы являются «рупором Шахтера», отождествив их с ролью министра пропаганды Йозефа Геббельса в нацистской Германии.

Наставник луганчан — не единственный, кто едко прокомментировал работу телеканалов Футбол 1 и 2. Ранее в заангажированности каналов обвинил генеральный директор Сергей Рафаилов.