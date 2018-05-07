Названы главные кандидаты на смену Венгеру в "Арсенале"

Вчера Арсен Венгер провел свой предпоследний матч в качестве главного тренера «Арсенала», обыграв «Бернли» со счетом 5:0.

В то же время «Арсенал» продолжает поиски тренера, который займет место француза после окончания сезона.

Несмотря на то, что в прессе среди возможных наследников Венгера фигурируют множества разных тренеров, Sky Sports сообщает о том, что руководство «Канониров» уже определилось с двумя приоритетными вариантами.

Ими являются наставник «Ювентуса» Массимильяно Аллегри и экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике. При этом пока не известно, сумеет ли руководство «Арсенала» убедить кого-то из них принять команду.